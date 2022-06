Höchster Tarifabschluss seit 30 Jahren in der nordwestdeutschen Stahlindustrie

Für die 68.000 Beschäftigten in der nordwestdeutschen Stahlindustrie gibt es ab dem 1. August 2022 6,5 Prozent mehr Geld. Darauf haben sich die IG Metall und die Arbeitgeber in der vierten Verhandlungsrunde am 15. Juni 2022 geeinigt. Für die Monate Juni und Juli gibt es eine Einmalzahlung von 500 Euro. Auszubildende erhalten 200 Euro. In der ostdeutschen Stahlindustrie wird am Freitag weiterverhandelt.

