Tarifabschluss Obst und Gemüse: 5,1 Prozent mehr Geld in zwei Stufen

Die NGG hat einen Tarifvertrag für die rund 2000 Beschäftigten in der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland erzielt. Rückwirkend zum 1. Juni 2021 steigen die Einkommen um 2,6 Prozent. Ab dem 1. Mai 2022 gibt es weitere 2,5 Prozent mehr. Die Ausbildungsvergütungen steigen ebenfalls in zwei Stufen um jeweils 40 Euro. Zusätzlich gibt es eine Corona-Prämie.

