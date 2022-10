Mitte des Jahres hatte die Oettinger Brauerei angekündigt, die Brauerei in Gotha komplett zuschließen. Nun übernimmt die Paulaner Brauerei Gruppe zum 31.12.2022 die Braustätte in Gotha mit 170 Beschäftigten. Rund 20 Beschäftigte am Standort verbleiben bei der Oettinger Brauerei. Das Kartellamt muss der Übernahme noch zustimmen.

Zur Meldung der NGG-Ost