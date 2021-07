Warnstreik bei Ur-Krostitzer nach erster Tarifverhandlungsrunde

Nachdem die erste Verhandlung in den Tarifverhandlungen in der Brauwirtschaft Sachsen und Thüringen am 24. Juni 2021 ohne Ergebnis geblieben ist, sind die 130 Beschäftigten der Krostitzer Brauerei am 8. Juli in den Warnstreik getreten. Mit dem 1,5 stündigen Streik wollten die Beschäftigten ein klares Signal an die Arbeitgeber senden, ihre Hinhaltetaktik zu beenden und ordentliche Lohnerhöhungen anzubieten.

