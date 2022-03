Schlachtbranche will Manteltarifvertrag durchsetzen

Die Fleischwirtschaft befindet sich in einem grundlegenden Transformationsprozess. Einige wichtige Verbesserungen für die Beschäftigten wie das Arbeitsschutzkontrollgesetz, die digitale Arbeitszeiterfassung oder das Verbot von Werkverträgen konnten bereits erreicht werden. Nun will die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) den nächsten Schritt gehen und einen Manteltarifvertrag für alle Beschäftigten in der Schlachtbranche durchsetzen. Die erste Verhandlung startete am 15. März in Hamburg. Erste Inhalte sollen nun in einer Arbeitsgruppe diskutiert werden. Anfang Juli steht die zweite Verhandlungsrunde an.

Zur Meldung der NGG