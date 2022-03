Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienste: Warnstreik am Internationalen Tag der sozialen Arbeit

Anlässlich laufender Tarifverhandlungen in den kommunalen Sozial- und Erziehungsdiensten hat die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) zu einem Warnstreik anlässlich des Internationalen Tags der sozialen Arbeit am 15. März aufgerufen. Die Arbeitsbelastung der Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen sei zu hoch und die Bezahlung zu schlecht. Außerdem mangelt es an Personal und Bewerbungen für den Nachwuchs. Die Gewerkschaft ver.di führt die Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) am 21. und 22. März fort.

