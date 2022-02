Tarifrunde Druckindustrie: ver.di fordert fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt

Am 14. Februar 2022 sind die Tarifverhandlungen für die rund 120.000 Beschäftigten der Druckindustrie gestartet. Ver.di fordert fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Nach dem Auftakt steht auch bereits der zweite Verhandlungstermin fest. Er findet am 21. Februar 2022 statt. Die Friedenspflicht in der Druckindustrie endet am 28. Februar 2022.

Zur ver.di-Meldung