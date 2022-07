Tarifverhandlungen Easyjet: Insgesamt acht Prozent mehr Geld

In den Tarifverhandlungen für die Cockpit- und Kabinenbeschäftigten der Easyjet Deutschland haben ver.di und die Arbeitgeber eine Einigung erzielt. Für das Cockpit-Personal steigen die Einkommen in drei Stufen um insgesamt acht Prozent. Zusätzlich gibt es zwei Einmalzahlungen. Die Kabinen Beschäftigten erhalten eine Einmalzahlung und die Gehälter steigen in zwei Stufen um insgesamt 8,2 Prozent.

Für das Cockpitpersonal wurden Einmalzahlungen zwischen 1125 bis zu 3000 Euro vereinbart, die im Oktober 2022 gezahlt werden. Im April 2023 gibt es eine weitere Einmalzahlung in Höhe von 600 bis maximal 1500 Euro. Zusätzlich gibt es drei prozentuale Entgelterhöhungen: Zum 1. Oktober 2022 steigen die Einkommen um 2,5 Prozent, zum 1. April 2023 um weitere 2,5 Prozent und zum 1. Oktober nochmals um drei Prozent.

Die Kabinenbeschäftigten erhalten zum Oktober 2022 eine Einmalzahlung – abhängig von der Tätigkeit bzw. Eingruppierung – von insgesamt zwischen 4000 und 4500 Euro. Daneben werden die Gehälter zum 1. Oktober 2022 um fünf Prozent und zum 1. April 2023 um weitere 3,2 Prozent angehoben.

