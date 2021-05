Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitende Industrie (PPKV): Tarifabschluss erzielt

In der sechsten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der Papier, Pappe und Kunststoffe (PPKV) verarbeitenden Industrie, haben sich ver.di und Arbeitgeber auf ein Tarifergebnis geeinigt. Die Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen steigen in zwei Stufen um insgesamt 3,9 Prozent. Ab dem 1. Mai 2021 gibt es 1,5 Prozent mehr und ab dem 1. Mai 2022 weitere 2,4 Prozent mehr Geld.

