Bundesweite Streiks bei Ikea

Am vergangenen Dienstag, 21. September 2021, haben die Ikea-Beschäftigten bundesweit gestreikt. Grund dafür sind die abgesagten Tarifverhandlungen zu einem Tarifvertrag Zukunft zwischen der Gewerkschaft ver.di und der Unternehmensleitung und die festgefahrenen Entgeltverhandlungen in Niedersachsen. ver.di fordert unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 4,5 Prozent plus 45 Euro pro Monat für alle Beschäftigen.

