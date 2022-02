Chemie-Tarifrunde: IG BCE beschließt Forderungen

Die IG BCE hat am 22. Februar ihre Forderungen für die Tarifverhandlungen beschlossen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen für die 580.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie stehen die Erhöhung der Kaufkraft, der Wertschätzung und Sicherheit. Eine konkrete Zahl nennt die Gewerkschaft nicht. Klar ist aber, dass bei Entgelten und Ausbildungsvergütungen ein Plus oberhalb der Teuerungsrate stehen muss. Die Verhandlungen starten am 2. März.

