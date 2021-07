Brotindustrie Hessen und Baden-Württemberg: 4,6 Prozent mehr Geld und Corona-Prämie

Die NGG hat für die Beschäftigten in der Brotindustrie einen Tarifabschluss erzielt. Die Löhne steigen in zwei Stufen um insgesamt 4,6 Prozent. Rückwirkend zum 1. Juli 2021 steigen die Löhne und Gehälter in Hessen um 2,3 Prozent und um weitere 2,3 Prozent im Februar 2022. In Baden-Württemberg gibt es die Steigerungen rückwirkend zum 1. Mai 2021 und die zweite Steigerung ab dem 1. März 2022.

Zur Meldung der Brotindustrie Baden-Württemberg 2021

Zur Meldung der Brotindustrie Hessen 2021