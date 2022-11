Papierindustrie: Tarifabschluss erzielt

In der dritten Verhandlungsrunde haben sich die IGBCE und die Arbeitgeber auf einen Tarifvertrag für die 40.000 Beschäftigten der Branche geeinigt. In zwei Stufen steigen die Einkommen dauerhaft um 200 Euro. Die Durchfahrzulage steigt auf 7,5 Prozent. Außerdem erhalten die Beschäftigten das tarifliche Inflationsgeld in Höhe von 3000 Euro in drei Einmalzahlungen. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 24 Monate, bis zum 30. September 2024.

