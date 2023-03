ver.di ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in sechs Bundesländern auf

Für den 3. März 2023 ruft ver.di die Beschäftigten in sechs Bundesländern zu Warnstreiks in kommunalen Betrieben des ÖPNV auf. Die Gewerkschaft möchte damit den Druck auf die Arbeitgeber in den laufen Tarifverhandlungen erhöhen. Die vom Streik betroffenen Länder sind Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen.

Zur ver.di-Pressemitteilung