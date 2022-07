Tarifvertrag Gesundheitsschutz: 2.500 Pädagog*innen für kleinere Klassen auf der Straße

Um einen Tarifvertrag mit einer Verkleinerung der Klassengrößen an allgemein- und berufsbildenden Schulen durchzusetzen, sind am 29. Juni in Berlin rund 2.500 Lehrkräfte, Sozialarbeiter*innen und Schulpsycholog*innen ganztägig in den Warnstreik getreten. Die GEW-Vorsitzende Maike Finnern betonte, dass es ist höchste Zeit sei, das Thema Gesundheitsschutz in einem Tarifvertrag zu vereinbaren.

Zur Meldung der GEW