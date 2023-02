Erste Warnstreiks im öffentlichen Dienst

Nach der ergebnislosen ersten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst Ende Januar, hat ver.di in dieser Woche zu ersten Warnstreiks in Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg aufgerufen. Ver.di erhöht damit den Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22./23. Februar. ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten.

