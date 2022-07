Tarifabschluss bei Mineralölunternehmen Exxon Mobil

In der dritten Verhandlungsrunde haben sich IG BCE und Arbeitgeber auf einen Tarifvertrag geeinigt. Jeder und jede Beschäftigte erhält durch Entgeltsteigerungen und Urlaubsgelderhöhung ein Plus in Höhe von 5145 Euro jährlich. Je nach Entgeltgruppe sind das zwischen 5,5 und 11 Prozent mehr Geld. Alle Tarifentgelte werden rückwirkend ab dem 1. Juli 2022 um 365 Euro pro Monat erhöht. Die Laufzeit beträgt 16 Monate.

