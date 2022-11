Tarifrunde Metall und Elektro 2022: Warnstreiks gestartet

Erst in der dritten Runde haben die Arbeitgeber in der letzten Woche ein erstes Angebot in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie vorgelegt: eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro, mit einer Laufzeit von 30 Monaten. Die IG Metall hat das Angebot abgelehnt und Warnstreiks beschlossen. Mit Ablauf der Friedenspflicht legten bereits am Samstag 0 Uhr Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Die Verhandlungen gehen am 8. November weiter.

