Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen GmbH (SInON): EVG-Tarifabschluss erreicht

Rückwirkend zum 1. Januar 2022 wird erstmals für die Sinon GmbH ein eigener Unternehmenstarifvertrag vereinbart. Basis dafür ist der bekannte ETV Tarifvertrag der nichtbundeseigenen Eisenbahnen und der Tarifvertrag der OHE. Unter anderem wurde das doppelte EVG-Wahlmodell in Höhe von 5,2 Prozent vereinbart. Die Beschäftigten können so bspw. bis zu 12 Tage mehr Urlaub wählen. Das EVG-Wahlmodel wird in zwei Stufen bis zum 1. Januar 2023 eingeführt.

