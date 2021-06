Brauereien in NRW Tarifabschluss erreicht

Die Beschäftigten in den nordrhein-westfälischen Brauereien erhalten eine Corona-Prämie in Höhe von 750 Euro und ab kommendem Jahr 2,4 Prozent mehr Geld. Darauf haben sich die Gewerkschaft NGG und die rheinisch-westfälischen Brauereien geeinigt. Das Ergebnis wurde am 18. Juni auch für die Groß-Brauereien Veltins und Krombacher übernommen. Allein die Premium-Brauerei Warsteiner verweigert die Annahme.

