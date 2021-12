Eure Vorteile mit Betriebsrat

Mit eurer Stimme bei der Betriebsratswahl nehmt ihr konkret Einfluss auf eure Arbeitsbedingungen. Denn Betriebe mit Betriebsrat zahlen im Schnitt höheres Entgelt, haben sicherere Arbeitsplätze und bringen Leben und Arbeiten besser unter einen Hut.

iStock/Khosrork

Betriebsräte entscheiden mit im Betrieb

Sie machen sich für die Belegschaft stark. Ab fünf Beschäftigten im Betrieb wird eine Interessenvertretung gewählt. Dies schreibt das Betriebsverfassungsgesetz vor. Betriebsratswahlen finden alle vier Jahre bundesweit statt – das nächste Mal von März bis Mai 2022. Mehr lesen zu den Betriebsratswahlen auf unserer Überblicksseite.

Adobe Stock/©daniilvolkov Betriebe mit Betriebsrat... zahlen höheres Entgelt,

haben Arbeitsplätze, die sicherer sind,

sind produktiver,

sind gerechter,

regeln betriebliche Altersvorsorge,

bringen Leben und Arbeiten besser unter einen Hut.

Mit ihrer Stimme nehmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer also konkreten Einfluss auf ihre Arbeitsbedingungen. Sie wählen den Betriebsrat, der ihre Interessen gegenüber dem Arbeitgeber vertritt.

Wissen, was läuft

Betriebsräte haben ihr Ohr nah an der Belegschaft: Sie kennen die Probleme ihrer Kolleginnen und Kollegen und tragen deren Kritik und Forderungen zur Geschäftsführung. Sie helfen bei individuellen Problemen und sorgen für gerechte und faire Bezahlung.

iStock/CasarsaGuru Betriebsräte entscheiden mit bei: Arbeitszeit, Schichtplan und Überstunden,

Ausgestaltung von Mobiler Arbeit,

Eingruppierung, Leistungsentgelt und Akkord,

Einstellung und Kündigung,

Aus- und Weiterbildung,

Unfallverhütung, Gesundheits- und Umweltschutz,

Arbeitsabläufen und Gestaltung der Arbeitsplätze.

Betriebsräte haben starke Rechte

Sie können in allen sozialen Angelegenheiten mitbestimmen und müssen vom Arbeitgeber über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens informiert werden. Bei Problemen können sie rechtzeitig Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung ergreifen. Dies alles regelt das Betriebsverfassungsgesetz. Betriebsräte tragen zu mehr Demokratie in Betrieben bei. Alle Beschäftigten ab 16 Jahren können an der Wahl teilnehmen, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Ferner sind auch Leiharbeitskräfte wahlberechtigt, wenn sie mindestens drei Monate im Einsatzbetrieb arbeiten.