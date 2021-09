Studie bestätigt: 12 Euro Mindestlohn bringt gerechtere Bezahlung und höheres Wirtschaftswachstum

Mindestlohn in Deutschland: Alles, was Sie wissen müssen

Was ist ein Mindestlohn? Wie hoch ist der allgemeine gesetzliche Mindestlohn in Deutschland? Was hat der gesetzliche Mindestlohn gebracht? Und für wen gilt der Mindestlohn? Alle Infos, News und Fakten rund um den Mindestlohn in Deutschland gibt es in unserem Themenschwerpunkt.