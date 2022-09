Im Rahmen ihrer Sommerreise besucht Yasmin Fahimi das VW-Werk in Kassel. Dank IG Metall-Tarifvertrag, starken Betriebsrät*innen und Vertrauensleuten haben die Beschäftigten hier gute Arbeitsbedingungen.

DGB/ Hans Christian Plambeck

Der Volkswagen Konzern mit Sitz in Wolfsburg ist der größte Autohersteller Europas. Seit 1958 gehört das Werk Kassel am Standort Baunatal zu Volkswagen. Es ist nach Wolfsburg das zweitgrößte Volkswagen Werk in Deutschland. Mit derzeit über 16.500 Beschäftigten ist das Werk Kassel im benachbarten Ort Baunatal der größte Arbeitgeber der Region Nordhessens.

Yasmin Fahimi besuchte das VW-Werk in Kassel. Dank IG Metall-Tarifvertrag, starken Betriebsrät*innen und Vertrauensleuten haben die Beschäftigten in Kassel gute Arbeitsbedingungen. Die Transformation und aktuelle Krise schaffen zwar neue Herausforderungen, aber die Kolleg*innen packen es an.

Halbleiter, Digitalisierung & E-Mobilität

Halbleitermangel, Digitalisierung und der Umstieg auf E-Mobilität sind drei der wichtigsten Herausforderungen, von denen Beschäftigte und Betriebsrät*innen Yasmin Fahimi bei VW in Kassel berichten. Doch Betriebsrat und IG Metall machen sich stark für Beschäftigungssicherung und Gute Arbeit.

Sicherheit mit der IG Metall

"Nur mit den Beschäftigten kann das Thema E-Mobilität zum Erfolg in Deutschland werden", sagt DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi in Kassel. "Dass sie mitgenommen werden, dafür sorgen hier erfolgreich betriebliche Mitbestimmung und die IG Metall."

