DGB-Chefin Yasmin Fahimi ist im Gespräch mit den Beschäftigten des Universitätsklinikums in Frankfurt am Main. Aktuell verhandelt ver.di dort über einen Tarifvertrag zur Entlastung des Personals. Wie dringend eine Lösung ist, erzählen die Klinikangestellten: "Ich habe zu viele Patient*innen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich habe Angst."

DGB/Christian Plambeck

Personalmangel nicht auf dem Rücken der Beschäftigten austragen

Unsere DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi besucht im Rahmen ihrer Sommertour die Beschäftigten der Uniklinik in Frankfurt am Main. Nach Berlin und NRW verhandelt die Gewerkschaft ver.di auch in Frankfurt ab September wieder über einen Tarifvertrag zur Entlastung des Personals. "Der Personalmangel darf nicht länger auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden", fordert Yasmin Fahimi.

An den Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen gibt es seit Juli einen Durchbruch: Nach 77 Tagen Streik und über 25 Verhandlungstagen gibt es Eckpunkte für einen Tarifvertrag "Entlastung". Verschiedene Modelle sollen die Beschäftigtengruppen im Klinikalltag wirksam entlasten.

Auszubildende: "Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich habe Angst."

Wie dringend eine Lösung auch in Frankfurt ist, erzählt eine Auszubildende aus der Pflege am Uniklinikum. Sie kämpft für einen Entlastungstarifvertrag. "Ich habe zu viele Patient*innen. Ich weiß nicht ob ich das schaffe, ich habe Angst."

