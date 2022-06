Ruhrfestspiele 2022: Kunst, die etwas will

Die Ruhrfestspiele kehren in diesem Jahr auf die Bühnen zurück - und wie! Vom 1. Mai bis 12. Juni stehen über 220 Veranstaltungen auf dem Spielplan. Das Motto "Haltung und Hoffnung" könnte aktueller nicht sein. "Die Theaterkunst hat an Kraft gewonnen", so Festspielintendant Olaf Kröck.