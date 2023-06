Europa zu Gast in Berlin

Ende Mai kamen Gewerkschafter*innen aus ganz Europa zum Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) in Berlin zusammen. Unter dem Motto "Together for a Fair Deal for Workers" berieten rund 600 Delegierte aus 41 europäischen Ländern die europapolitischen Schwerpunkte für die nächsten vier Jahre. Auch eine neue Spitze wählten die Delegierten.