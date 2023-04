Mit Blick auf die Arbeitsmarktzahlen sagte Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied:

"Nach Datenlage der Bundesagentur tragen derzeit Zugewanderte aus Nicht-EU-Staaten am stärksten zum Beschäftigungszuwachs und damit auch zum Wohlstand in Deutschland bei. Was ein Ende haben muss, ist, dass viel zu viele von ihnen unter miserablen Arbeitsbedingungen zu schlechter Bezahlung arbeiten und keinen gesicherten Aufenthalt in Deutschland haben.

Die Bundesregierung darf nicht länger widersprüchliche Signale senden: Faire Integration braucht einen besseren Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt und niedrigere Hürden für ausländische Fachkräfte. Die aktuellen Planungen zur Fachkräfteeinwanderung bringen hier viele wichtige Fortschritte.

Anderseits schafft die Ampel neue Möglichkeiten für Unternehmen, damit sie saisonale Arbeitskräfte auf Zeit billig nutzen können. Bestes Beispiel ist die neue, sogenannte Kontingentbeschäftigung für volle acht Monate pro Kalenderjahr. Damit kann zum Beispiel an Flughäfen eine bestimmte Anzahl von Menschen aus dem Ausland vorübergehend als Bodenpersonal eingesetzt werden. Solche Regeln verschärfen das ohnehin schon hohe Risiko für Menschen, in Deutschland ausgebeutet zu werden.

Um Menschen langfristig für ein Leben und Arbeiten in Deutschland zu begeistern, brauchen wir faire Bedingungen – vom Anwerbeprozess über Arbeitsbedingungen bis hin zur Bezahlung. Und das unabhängig davon, ob es um Fach- oder Arbeitskräfte geht. Das darf die Koalition nicht aus dem Blick verlieren."