DGB gedenkt der Opfer des rechtsterroristischen Anschlags in Hanau

Mit einer Lichtinstallation gedenkt der DGB der Opfer des rechtsterroristischen Anschlags am 19. Februar 2020 in Hanau. An der Fassade der DGB-Zentrale am Hackeschen Markt in Berlin leuchten am Samstagabend (19. Februar 2022) die Namen der Ermordeten, die ein Rechtsextremist kaltblütig tötete. Dazu sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel:

„Besonders an diesem Tag sind unsere Gedanken bei den Opfern, bei ihren Angehörigen, Familien und Freund*innen. Neun Menschen wurden vor zwei Jahren aus rassistischen Motiven brutal ermordet und aus unserer Mitte gerissen. Es waren Bürger*innen, Arbeitskolleg*innen, geliebte Menschen.

Wir trauern um Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Păun und Fatih Saraçoğlu. Wir trauern um alle Opfer rechter Gewalt.

Sie bleiben unvergessen.

Die im DGB zusammengeschlossenen Gewerkschaften fordern, dass alles getan wird, um Neonazismus und Rassismus wirksam zu bekämpfen, damit sich eine solch abscheuliche Tat nie wiederholt. Wir werden selbst alles dafür tun und in unserem Engagement nicht nachlassen.“