Migration ist Alltag und Lebensrealität

Unsere Gesellschaft ist stark in und durch Vielfalt

Der internationale Tag der Migrant*innen am 18. Dezember erinnert uns daran, die Rechte von Migrant*innen zu wahren. Als Gewerkschaften stehen wir für eine offene und vielfältige Gesellschaft ein und arbeiten gemeinsam gegen Diskriminierung in jeder Form. Viele Migrant*innen sind auch Gewerkschafter*innen. Wir zeigen ihr Engagement in zwei Filmporträts.