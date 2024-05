Mehr Arbeitslose – Arbeitslosengeld-Auszahlung sichern

Mit Blick auf die Arbeitsmarktzahlen sagte Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied:

„Im Schatten der Krisen wächst die Wirtschaft langsamer und mehr Unternehmen gehen in die Pleite. Damit werden mehr Beschäftigte arbeitslos und haben leider auch schlechtere Chancen auf einen neuen Job. Zwar ist derzeit kein weitreichender Einbruch des Arbeitsmarkts zu befürchten, aber der Trend ist eindeutig: Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Arbeitslosengeldberechtigten um rund 84.000 gestiegen.

Das heißt, mehr Menschen sind auf Unterstützung der Bundesagentur für Arbeit angewiesen. Arbeitslosengeld muss rechtzeitig bei mehr Betroffenen ankommen, weil sie weiter ihre Rechnungen bezahlen müssen und mit ihren Beitragszahlungen natürlich auch Anspruch auf diese Leistungen erworben haben.

Auch Menschen, die nicht digital sattelfest sind, müssen schnell und unkompliziert mit ihrer Arbeitslosenversicherung in Kontakt treten können. Das Online-Angebot hilft zwar dabei, aber auch die anderen Wege müssen offen bleiben, dafür braucht es das Fachpersonal in den Agenturen für Arbeit vor Ort. Nur wenn dies bereitsteht, können von Arbeitslosigkeit Betroffene bestmöglich betreut und beraten werden, so dass sie schnell an ihre Leistungen kommen und eine gute Begleitung auf dem Weg zurück in Arbeit haben.