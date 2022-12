Tarifverhandlungen für die Leiharbeit erneut vertagt

Die inzwischen zweite Verhandlungsrunde für einen neuen Tarifvertrag in der Leiharbeitsbranche ist gestern nach wenigen Stunden ergebnislos vertagt worden. Stefan Körzell, DGB-Vorstandsmitglied und Verhandlungsführer für die DGB-Tarifgemeinschaft, sagte am Donnerstag in Berlin:



"Die Arbeitgeber haben kein neues Angebot vorgelegt und auch Verhandlungen über eine Inflationsprämie abgelehnt. Das war für uns inakzeptabel, deshalb haben wir die Verhandlungen heute unterbrochen. Wertschätzung sieht anders aus. Gerade den Arbeitgebern der Leiharbeit sollte klar sein, dass sie ihre Beschäftigten keinesfalls als Lückenbüßer bei der Arbeit und schon gar nicht beim Lohn behandeln dürfen. Wir fordern weiterhin deutliche Verbesserungen in den Lohngruppen 3 bis 9 sowie einen Inflationsausgleich für alle Beschäftigten. Jetzt ist es an den Arbeitgebern, ein neues, weit verbessertes Angebot auf den Tisch zu legen."



Zuvor hatten mehrere hundert Beschäftigte der Leiharbeitsbranche aus ganz Deutschland vor dem Verhandlungshotel für ordentliche Erhöhungen und einen Inflationsausgleich demonstriert. Die nächste Verhandlungsrunde findet Mitte Januar statt.

Die erste Verhandlungsrunde war am 24. November ohne Ergebnis vertagt worden. Die DGB-Tarifgemeinschaft fordert eine Erhöhung der Entgeltgruppen 3 bis 9 entsprechend einer bereits im Sommer vereinbarten Erhöhung der unteren drei Lohngruppen 1 bis 2b. Die Arbeitgeber hatten damals den Vorschlag der Gewerkschaften abgelehnt, alle Entgeltgruppen auf einen Schlag zu verhandeln. Nur deshalb wurden die zusätzlichen Verhandlungen notwendig.