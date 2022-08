Schon heute gehen die meisten Menschen vor ihrem 65. Lebensjahr in Rente (durchschnittlich mit 64). Mehr als 43 Prozent aller neuen Altersrentner*innen in Deutschland gingen 2020 bereits mit 63 Jahren oder noch früher in den Ruhestand. Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen häufig in der physischen und psychischen Belastung am Arbeitsplatz.