Mindestlohn: Die aktuelle Arbeitszeit-Tabelle für den Minijob

Minijobs: Alles, was Sie wissen müssen

Ein Minijob ist eine Form der so genannten geringfügigen Beschäftigung in Deutschland. Eine geringfügige Beschäftigung ist ein Arbeitsverhältnis, bei dem in Deutschland eine gesetzliche Obergrenze für das Entgelt sowie eine gesetzliche Obergrenze für die Arbeitszeit gelten. Der Verdienst in einem Minijob darf 450 Euro im Monat nicht übersteigen. Der Minijob wird deshalb oft auch "450-Euro-Job" genannt.