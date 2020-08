DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann auf Sommertour 2020

Einen Kita-Platz organisieren, die Scheidung einreichen oder die Rente beantragen: Das alles geht in Dänemark digital, ohne lange Warteschlangen auf dem Amt oder komplizierte Antragsformulare. Warum ist uns das kleine Land bei der digitalen Verwaltung so weit voraus? Und was bedeutet das für Bürger und Beschäftigte? Eine Spurensuche in Kopenhagen.

Brandenburg, Sachsen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg: Im August 2019 ist DGB-Vorstand Stefan Körzell eine Woche lang in Deutschland unterwegs. Auf seiner Sommertour trifft er Beschäftigte, Betriebsräte, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Arbeitgeber sowie Politikerinnen und Politiker. Zentrales Thema in diesem Jahr: die Stärkung der Tarifbindung.

Die Sommertour des DGB-Vorsitzenden machte 2019 vom 21. bis zum 23. August Station in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. In Gesprächen mit Politik, Wissenschaft und natürlich mit Beschäftigten vor Ort, ging es vor allem um die Fragen: Wie gestalten wir die Energiewende und die Digitalisierung? Und wie stärken wir unsere Demokratie?

** Rückblick 2018 **

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann war vom 21. bis 24. August 2018 in Sachsen und Sachsen-Anhalt auf DGB-Sommertour. In Görlitz, Leipzig, Halle, Magdeburg, Bitterfeld und Stendal traf er Beschäftigte in Betrieben und im öffentlichen Dienst sowie Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Projekte und diskutierte mit ihnen vor Ort wichtige Zukunftsthemen.

Vom 24. bis 26. Juli war DGB-Vize Elke Hannack im Rahmen ihrer Sommertour in Baden-Württemberg unterwegs. Drei Tage lang informierte sie sich über spezielle Bildungsprogramme in Schulen und besuchte den Lebensmittelhersteller Maggi und das Eisengusswerk Georg Fischer in Singen. Am dritten Tag besichtigte sie das Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) an der Uni Freiburg.

Vom 6. bis zum 10. August war DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell auf seiner DGB-Sommertour 2018 unterwegs in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Er hat unter andererem das Bergewerk Prosper Haniel in Bottrop und die Großbaustelle Stuttagrt 21 besucht.

DGB-Vorstand Annelie Buntenbach war Ende Juli auf Sommertour in Rheinland-Pfalz. Eine ihrer Stationen: ein Pilotprojekt beim Nahverkehrsunternehmen Mainzer Mobilität (MVG), das Flüchtlinge zu Busfahrern ausbildet.