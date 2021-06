Die Mobilitätswende in Baden-Württemberg sozialverträglich gestalten

iCal Download Termin: 15.06.2021, 17:30 bis 19:00 Adresse: Online über Microsoft Teams Beschreibung: Digitale Podiumsdiskussion Veranstalter: Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende

Das Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende, zu dem auch der DGB gehört, setzt sich für eine sozial, gerechte und ökologische Verkehrswende ein. In einer Online-Diskussion diskutieren VertreterInnen des Bündnissen am Beispiel Baden-Württemberg über die Herausforderungen einer Mobilitätswende und wie diese erfolgreich bewältigt werden kann.

Bildcopyright: Bündnis sozialverträgliche Mobilitätswende/Illustration: Elisabeth Deim

Der Erfolg der Verkehrswende hängt entscheidend davon ab, dass Maßnahmen zum klimafreundlichen Umbau des Verkehrssektors sozialverträglich gestaltet werden und möglichst vielen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Hierfür setzt sich das „Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende“ ein – ein bislang einmaliger Zusammenschluss aus Wohlfahrts- und Sozialverbänden, Gewerkschaften, Umweltverbänden und der Evangelischen Kirche in Deutschland, das von der Stiftung Mercator gefördert und unterstützt wird.

Im April hat das Bündnis ein gemeinsames Papier mit Leitplanken und Handlungsempfehlungen für eine sozial gerechte und ökologische Mobilitätswende veröffentlicht. Auf Grundlage dieses Papiers möchten wir die Debatte um das „wie“ einer sozialverträglichen Mobilitätswende nun nach Baden-Württemberg tragen:

Wie anschlussfähig sind die Empfehlungen an die lokalen und regionalen Kontexte in Baden-Württemberg? Wie schafft es eine automobile Schlüsselregion, die notwendige Minderung von Emissionen mit wirtschaftlicher Prosperität und sicherer Beschäftigung zu verbinden? Wie kann man den Zugang zu klimafreundlicher Mobilität gerade in den ländlichen Regionen gewährleisten?

Diese und weitere Fragen möchten wir gerne mit Ihnen diskutieren. Hierzu laden wir Sie herzlich ein:

Datum: Dienstag, 15. Juni 2021, 17.30 bis 19.00 Uhr

Dienstag, 15. Juni 2021, 17.30 bis 19.00 Uhr Ort: Online via Microsoft Teams

Mit:

Alexander Kaas Elias (VCD) wird das Bündnispapier vorstellen.

Auf dem Podium diskutieren u.a.:

Sylvia Pilarsky-Grosch (BUND),

(BUND), Romeo Edel (Evangelische Kirche),

(Evangelische Kirche), Nils Opitz-Leifheit (AWO)

(AWO) Roman Zitzelsberger (IG Metall).

Die Veranstaltung wird moderiert von Dr. Ursula Weidenfeld.

Sie sind herzlich eingeladen.

