Wie kann die sozial-ökologische Transformation vor Ort gestaltet werden?

Im Rahmen der COP26-Klimakonferenz lädt der DGB am 1. November 2021 zur Diskussion und zum Erfahrungsaustausch über die sozial-ökologische Transformation in den Deutschen Pavillon in Glasgow ein.

DGB/animaflorapicsstock/123rf.com

Montag, 1. November 2021, 15-16 Uhr (MEZ) / 2 pm-3 pm (Ortszeit in Glasgow)

Digitale Veranstaltung im Rahmen des Deutschen Pavillons auf der 26. Klimakonferenz, Glasgow

Bitte melden Sie sich hier an: www.german-climate-pavillion.de

Die Herausforderungen der Transformation müssen auf verschiedenen Regierungsebenen angegangen werden. Konkrete Handlungs- und Umsetzungsstrategien finden jedoch auf regionaler Ebene statt und variieren je nach Ausgangslage. Eine Blaupause für Transformationsprozesse gibt es nicht. Ein Erfolgsrezept für Anpassungs- und Vermeidungsstrategien besteht jedoch darin, die relevanten Akteure einzubeziehen, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung belastbare Perspektiven entwickeln und dabei Zielkonflikte abwägen. Das stärkt die Akzeptanz in den Wandel und sorgt für einen sozialen Ausgleich. Die Veranstaltung stellt konkrete Beispiele aus der ganzen Welt vor, wie der Übergang vor Ort erfolgreich bewältigt werden kann.

15 Uhr - Begrüßung

Samantha Smith, Direktorin des Just Transition Centre

15:05 Uhr - Konkrete Beispiele wie die Gestaltung der Transformation vor Ort aussehen kann

„Revierwende“ – Wie Gewerkschaften den Kohleausstieg begleiten – Frederik Moch, Abteilungsleiter Struktur-, Industrie- und Dienstleistungspolitik beim DGB-Bundesvorstand

Just Transition in Schottland - Dave Moxham, Deputy General Secretary at Scottish TUC

Just Transition in Süd Afrika - Lebogang Mulaisi, Labour Market Policy Coordinator - COSATU. Congress of South African Trade Unions

15:35 Uhr - Fragen und Antworten

15:55 Uhr - Verabschiedung

Frederik Moch, Abteilungsleiter Struktur-, Industrie- und Dienstleistungspolitik beim DGB-Bundesvorstand

Moderation: Samantha Smith, Direktorin des Just Transition Centre

Sprache: Englisch und Deutsch

Managing transition processes on the ground

Monday, November 1st, 2021, 2 pm-3 pm (local time) 3 pm-4 pm CET

Virtual event as part of the German pavilion at COP 26, Glasgow, UK

Please register here: www.german-climate-pavillion.de

The challenges of transformation need to be addressed on different governmental levels. The framework has to be set at the international level. Concrete action and implementation strategies take place at the regional level and vary depending on the initial situation. However, there will be no one-size-fits-all answer. But one recipe for success when it comes to adaptation and avoidance strategies is to involve relevant players that, with their knowledge and experience, can develop reliable results while balancing conflicting goals. This is how they contribute to strengthening acceptance of the transition and achieving social balance. The event will introduce concrete examples from around the world of how the transition can be successfully managed on the ground.

2 pm - Welcome

Samantha Smith, Director of the Just Transition Centre

2:05 pm - Concrete examples of how to manage the transition on the ground

„Revierwende“ – How do trade unions in Germany accompany the coal phase-out in affected regions? – Frederik Moch, Director Structural Policy, Industry and Services at DGB

Just Transition in Scotland - Dave Moxham, Deputy General Secretary at Scottish TUC

Just Transition in South Africa - Lebogang Mulaisi, Labour Market Policy Coordinator - COSATU. Congress of South African Trade Unions

2:35 pm - Q & A and Panel Discussion

2:55 pm - Closing Remarks

Frederik Moch, Director Structural Policy, Industry and Services at DGB

Moderation: Samantha Smith, Director of the Just Transition Centre

Language English & German