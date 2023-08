Democratising EU Economic Governance

iCal Download Termin: 06.09.2023, 17:00 bis 19:00 Adresse: Foundation for European Progressive Studies, Avenue des Arts 46, Brüssel Veranstalter: DGB, der S&D Fraktion im Europäischen Parlament, der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Foundation for European Progressive Studies Weitere Informationen: zur Webseite …

DGB/Marian Vejcik/123rf.com

Die EU-Institutionen verhandeln aktuell über eine grundlegende Reform der wirtschaftspolitischen Steuerung. Diese Reform wird einen neuen Rahmen für die Finanzpolitik der Mitgliedstaaten festlegen und damit den Spielraum für Investitionen und Sozialausgaben für die nächsten Jahre entscheidend prägen.

Ein wichtiger Aspekt der Reform ist die politische Steuerung: Die zukünftige EU-Fiskalpolitik muss die Perspektive der nationalen Parlamente, des Europäischen Parlaments und der organisierten Zivilgesellschaft adäquat berücksichtigen. Eine stärkere demokratische Kontrolle ist unerlässlich um eine Sparpolitik, wie wir sie nach der Finanzkrise erlebt haben, zu verhindern.

Wir laden euch deshalb herzlich zu einer gemeinsamen Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der S&D Fraktion im Europäischen Parlament, der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Foundation for European Progressive Studies ein.

Wann?: 6. September 2023, 17:00 – 19:00 Uhr

Wo?: Foundation for European Progressive Studies

Avenue des Arts 46, Brüssel

Auf der Veranstaltung wird Professor Mark Dawson (Hertie School of Governance Berlin) seine Studie “Democratising Europe's fiscal rules: proposals for reforming the EU's economic governance package” vorstellen, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegeben wurde.

Anschließend findet eine Paneldiskussion mit u. a. Joachim Schuster (Mitglied im Europäische Parlament, S&D-Fraktion), Rasmus Andresen (ebenfalls Mitglied im Europäischen Parlament, Fraktion Die Grünen/Europäische Freie Allianz) und Marietta Karamanli (Mitglied im französischen Parlament, tbc) statt.

Bei Interesse meldet euch für die Veranstaltung bitte ausschließlich über diesen Link an: https://brussels.fes.de/events/democratising-eu-economic-governance

Die Teilnehmerzahl vor Ort ist begrenzt.

Eine digitale Teilnahme ist möglich.

Die Veranstaltung findet auf Englisch/Französisch mit deutscher Verdolmetschung statt.

Das vollständige Programm zum Download: