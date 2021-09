Lesung mit Julia Friedrichs: "Working Class - Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können"

Jedes Jahr am 7. Oktober begehen Gewerkschaften den Welttag für menschenwürdige Arbeit.

Aus diesem Anlass hat der Deutsche Gewerkschaftsbund Julia Friedrichs eingeladen. Die Journalistin und Autorin wird aus ihrem aktuellen Buch „Working Class: Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können“ lesen und mit DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell und dem Publikum diskutieren.

Julia Friedrichs hat für ihr Buch Alexandra, Sait und andere Menschen begleitet. Menschen, die reinigen, unterrichten, Tag für Tag ins Büro gehen und merken, dass es finanziell am Ende doch nicht reicht.

Auch für die DGB-Gewerkschaften ist der Kampf gegen prekäre Arbeitsbedingungen ein Kernanliegen: Warum ist es schwieriger geworden, sich Wohlstand aus eigener Kraft zu erarbeiten? Was können Gewerkschaften, Politik und Gesellschaft dagegen tun? Welchen Beitrag können ein höherer Mindestlohn und eine Stärkung von Tarifverträgen leisten?

Diese und andere Fragen möchten wir mit Julia Friedrichs und Ihnen diskutieren. Wir laden Sie herzlich dazu ein.

Wann: 7. Oktober 2021, 19.00 Uhr

7. Oktober 2021, 19.00 Uhr Wo: KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst, Maschinenhaus

Am Veranstaltungsort werden alle notwendigen Abstands- und Belüftungsregeln eingehalten. In den Vorräumen braucht es Mund-Nasen-Bedeckung. Am Platz muss während der Veranstaltung keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Die Veranstaltung beginnt pünktlich um 19.00 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr.

Kostenfreie Anmeldung unter: veranstaltungen.bvv.wfs@dgb.de. Kennwort: Lesung mit Julia Friedrichs

*** Die Veranstaltung wird auch online übertragen. Sie sehen den Livestream am 7.10.2021 ab 19 Uhr auf dieser Seite. ***