iCal Download Termin: 07.09.2021, 14:00 bis 19:00 Veranstalter: DGB

Diskusion und Workshops zur Zukunft der Kommunen. Was ist nötig um die kommunale Finanzlage langfristig zu verbessern? Und wie sieht das gesellschaftliche Miteinander in den Kommunen zukünftig aus? Mit dabei die kommunalpolitischen Sprecher*innen der demokratischen Bundestagsfraktionen.

Viele der rund 11.000 deutschen Kommunen stehen auf einem fragilen Finanzfundament. Nur durch massive Hilfen von Bund und Ländern sind sie bisher weitestgehend unbeschadet durch die Pandemie gekommen. Doch die Zukunft sieht alles andere als rosig aus. Viele Kommunen befürchten, den Gürtel nach der Pandemie noch enger schnallen zu müssen. Ein erneuter Sparkurs wäre allerdings in Anbetracht des gewaltigen Investitionsbedarfs, der sich über viele Jahre angestaut hat, fatal und Sprengstoff für unsere Gesellschaft.

Was kann die nächste Bundesregierung für "Kommunen mit Zukunft" tun? Wie kann den Kommunen Luft zum Atmen verschafft werden? Und was braucht es, um die Finanzlage langfristig zu verbessern? Diese und weitere Fragen stellen wir den kommunalpolitischen SprecherInnen der demokratischen Bundestagsfraktionen am Abend des 07. Septembers von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Am frühen Nachmittag wollen wir den Blick über den Tellerrand der Kommunalfinanzen hinaus wagen. Von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr wollen wir in vier Workshops beispielsweise neue Konzepte für ein gesellschaftliches Miteinander in den Kommunen oder auch um das Thema Re-Kommunalisierung diskutieren.

Das vollständige Programm und die Möglichkeit, sich für die Foren anzumelden, folgen.