Weltklimakonferenz: Gerechte Gestaltung der Transformation

iCal Download Termin: 02.12.2023, 12:00 bis 13:20

Das High-Level Side-Event beleuchtet die "Just Energy Transition Partnerschaften" zwischen Ländern des globalen Südens und Industrienationen. Gemeinsam mit Regierungen und Gewerkschaften werden Einblicke in die Umsetzung des JETP in Südafrika und Ausblicke auf Senegal diskutiert, mit dem Fokus auf Gerechtigkeit und der aktiven Beteiligung der Gewerkschaften. Die Debatte wird hier im Livestream übertragen.



DGB/stockwerkfotodesign/123RF.com

Die "Just Energy Transition Partnerships" sind ein innovativer Ansatz in der internationalen Klimapolitik. Das Instrument zielt darauf ab, die Energiewende im globalen Süden durch Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zu unterstützen und zu beschleunigen. Gemeinsam mit Regierungen und Gewerkschaften werden Einblicke in die Umsetzung des JETP in Südafrika diskutiert und Ausblicke auf Senegal gegeben. Der Fokus liegt insbesondere auf der Stärkung der Gerechtigkeitsdimension sowie einer umfassenden Beteiligung der Beschäftigten und Gewerkschaften in der Umsetzung vor Ort.

Programm:

15:00 Uhr / 12:00 Uhr MEZ: Begrüßung

Yasmin Fahimi , Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

, Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 15:05 / 12:05 Uhr MEZ: Einführung

Sarah Zitterbarth , Referentin für Internationale Klima- und Energiepolitik bei der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

, Referentin für Internationale Klima- und Energiepolitik bei der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 15:10 / 12:10 Uhr MEZ: Podiumsdiskussion

Barbara Creecy , Ministerin für Forst- und Fischereiwirtschaft sowie Umweltangelegenheiten der Republik Südafrika, t.b.c.

Félix Abdoulaye Diome , Minister für Öl und Energie der Republik Senegal

Frederik Moch , Abteilungsleiter Struktur-, Industrie- und Dienstleistungspolitik beim DGB-Bundesvorstand (DGB)

Boitumelo Molete , Koordinatorin des Bereichs Soziale Entwicklung beim Südafrikanischen Gewerkschaftsbund (COSATU)

Svenja Schulze , Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland

Babacar Sylla , Ansprechpartner für Klimapolitik bei der Nationalen Konföderation der Senegalesischen Arbeiter (CNTS)

, Ministerin für Forst- und Fischereiwirtschaft sowie Umweltangelegenheiten der Republik Südafrika, t.b.c. , Minister für Öl und Energie der Republik Senegal , Abteilungsleiter Struktur-, Industrie- und Dienstleistungspolitik beim DGB-Bundesvorstand (DGB) , Koordinatorin des Bereichs Soziale Entwicklung beim Südafrikanischen Gewerkschaftsbund (COSATU) , Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland , Ansprechpartner für Klimapolitik bei der Nationalen Konföderation der Senegalesischen Arbeiter (CNTS) 16:10 / 13:10 Uhr MEZ: Schlussworte

Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland



Moderation: Diana Junquera, Direktorin, ITUC’s Just Transition Centre

Sprache: Englisch, Französisch

Das Programm zum Download: