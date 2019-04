Jedes Jahr am 28. April gedenken wir den verstorbenen und beruflich veranlasst verletzten und erkrankten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.Durch Arbeitsunfälle und Folgen von Berufskrankheiten werden mehr Menschen getötet und verletzt als in Kriegen. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Allein in Deutschland sterben drei bis vier Menschen täglich auf der Arbeit, auf dem Weg dorthin oder an unfallbedingten bzw. berufskrankheitsbedingten Spätfo...lgen. Täglich ereignen sich hierzulande tausende Arbeitsunfälle. Glücklicher Weise ist die Zahl der Arbeitsunfälle in Deutschland zuletzt zurückgegangen. Aber dafür nimmt die Zahl der Berufskrankheiten zu.

Es ist wichtig, sich als Arbeitnehmer im Berufsleben vor diesen Gefahren zu schützen oder geschützt zu werden! Eine besonders hohe Gefahr für Arbeitsunfälle und Berufs-erkrankungen besteht in Deutschland u. a. für Leiharbeiter. Das Risiko für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, einem Arbeitsunfall zum Opfer zu fallen, ist drei Mal so hoch wie das für Stammbelegschaften, bedingt durch hohe Fluktuationen und psychische Belastung. An all diese Missstände erinnert der Workers Memorial Day.

DGB/IG BAU

Bereits 1984 rief erstmals die kanadische Gewerkschaft für Angestellte im öffentlichen Dienst dazu auf, der im Arbeitsleben verstorbenen Kolleginnen und Kollegen zu gedenken. Seither wird dieser Gedenktag am 28. April in vielen Ländern weltweit begangen, in immer mehr Ländern ist er ein offizieller Gedenktag.

Seit dem Jahr 2011 rufen der DGB und die IG Bauen-Agrar-Umwelt jeweils am 28. April dazu auf, der Kolleginnen und Kollegen zu gedenken, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit durch Unfall oder Berufskrankheit ihr Leben lassen mussten.

Wir laden jeden ein, diesen Gedenktag mit uns auf unserer zentralen Gedenkveranstaltung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin zu begehen. Wir rufen dazu auf, der verstorbenen Kolleginnen und Kollegen auch bundesweit in Betrieben, auf Baustellen und in Objekten zu gedenken.

Nicht nur das Gedenken an die Verstorbenen ist uns wichtig. Wir kämpfen auch für die Gesunderhaltung der heute Beschäftigten.

Der Einladungsflyer zum Download: