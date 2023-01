Am 10. Dezember – dem Internationalen Tag der Menschenrechte – wurden in Nürnberg die Gewinner des Deutschen Menschenrechtsfilmpreises in verschiedenen Kategorien gekürt. Jetzt sind alle Filme auch in Berlin zu sehen – am 24. Januar 2023 ab 19 Uhr in der "Langen Nacht des Menschenrechtsfilms" im CineStar-Kino in der Kulturbrauerei, Prenzlauer Berg.

Filmexperte und Moderator Knut Elstermann führt durch den Abend und spricht mit Regisseur*innen und Protagonisten. Der Eintritt ist kostenfrei.

aus dem Film: A Black Jesus / Copyright: Dodo Venizano

Preisträger in der Kategorie Langfilm ist "A Black Jesus". Der Dokumentarfilm von Luca Lucchesi begleitet den 19jährigen Edward aus Ghana und andere afrikanische Bootsflüchtlinge bei dem Versuch, sich in dem sizilianischen Dorf Siculiana zu integrieren. Eine schwarze Jesusfigur, die jedes Jahr bei einer Prozession durch das Dorf getragen wird, spielt dabei eine wichtige Rolle.

Der Deutsche Menschenrechtsfilmpreis wird von 21 Organisationen der Zivilgesellschaft getragen und alle zwei Jahre vergeben.

An der Langen Nacht in Berlin beteiligen sich Amnesty International, der Deutsche Anwaltverein, die Deutsche Unesco-Kommission, das Deutsche Institut für Menschenrechte und der Deutsche Gewerkschaftsbund.