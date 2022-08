Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich zu der Konferenz "Gewerkschaftliche Perspektiven auf den Aufbau der Europäischen Arbeitsbehörde (ELA)" am 14. September 2022, 9:30-16:00 Uhr ein.

2019 hat die Europäische Union die Einrichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde (ELA) beschlossen. Ziel der neuen Behörde ist es, für mehr Fairness auf dem Europäischen Arbeitsmarkt zu sorgen. Mit Blick auf die weitverbreiteten Probleme und Missbrauchspraktiken in einigen Bereichen der Arbeitskräftemobilität, wurde die Initiative von Gewerkschaften und breiten Teilen der Politik unterstützt. Drei Jahre nach Beschluss der Einrichtung der ELA soll im Rahmen der Fachkonferenz eine erste Bilanz zur Arbeit und zum aktuellen Mandat der Behörde gezogen werden. Welchen Beitrag kann die ELA zur Förderung von grenzüberschreitend fairer Mobilität und bei der Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping leisten? Wie sind erste Aktivitäten und Kampagnen zu bewerten? Wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen der ELA und den nationalen Behörden? Diese und andere Fragen sollen mit Akteur*innen aus Politik, Verwaltung und Gewerkschaften diskutiert werden.

Dies ist eine hybride Konferenz. Sie können entweder persönlich teilnehmen oder sich über Zoom digital zuschalten. Wir bitten um Anmeldung bis Dienstag, den 6. September 2022 an raya.maana@fes.de; bitte geben Sie dabei an, ob Sie digital oder persönlich teilnehmen werden.

Die Veranstaltung wird fotografiert und simultan Deutsch-Englisch übersetzt. Ein Zoom-Link zur Einwahl wird kurz vor der Konferenz verschickt.

Wir freuen uns auf die Diskussion mit Ihnen!

Mit besten Grüßen

Marc Meinardus, FES

Dominique John, Faire Mobilität

Alexandra Kramer, DGB

Dear Ladies and Gentlemen,

We cordially invite you to the conference "Trade Union Perspectives on the Establishment of the European Labour Authority (ELA)" on 14 September 2022, 9:30 am – 4:00 pm.

The European Union decided to establish a European Labour Authority (ELA) in the year 2019. The aim of this new agency is to ensure greater fairness in the European labour market. In regards to the widespread problems and abusive practices in some areas of labour mobility, the initiative was supported by trade unions and broad sections of the political establishments alike. Three years after the decision to establish the ELA, the conference will take stock of ELA‘s work and its current mandate. What can the ELA contribute to promoting fair cross-border mobility and in combating wage and social dumping? How should initial activities and campaigns be evaluated? How does the interaction between the ELA and the national authorities work? These and other questions will be discussed with stakeholders from politics, administration and trade unions.

This is a hybrid conference. You can participate in presence or digitally via Zoom. Please register until Tuesday, 6 September 2022 with raya.maana@fes.de, indicating whether you will participate in presence or digitally.

Pictures will be taken during the conference. The event will be translated simultaneously in German and English. A zoom link will be sent to you shortly before the conference.

We are looking forward to the discussion with you!

With kind regards

Marc Meinardus, FES

Dominique John, Fair Mobility

Alexandra Kramer, DGB

Das Programm zum Download (English version below):