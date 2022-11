Das 49 Euro-Ticket als Schwungrad für den Ausbau des ÖPNV?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das 9€-Ticket hat den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Fokus der verkehrspolitischen Diskussion gerückt. 52 Millionen verkaufte Tickets verdeutlichen das Potential für eine klimaverträglichere Mobilitätskultur. Kann sich daraus wirklich der Schwung entwickeln, der die soziale und klimagerechte Verkehrswende entscheidend voranbringt?

Unstrittig ist, dass erheblich mehr in den öffentlichen Verkehr investiert werden muss, damit die proklamierten Ziele am Ende der 20er Jahre erreicht werden und u.a. bis 2030 doppelt so viele Menschen mit Bus und Bahn unterwegs sein werden. Wie muss der geplante Ausbau- und Modernisierungsparkt für den ÖPNV ausgestaltet werden, damit die Mobilitätswende gelingt?

Darüber wollen wir aus unterschiedlicher Perspektive gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing und kompetenten Vertreterinnen und Vertretern der Landes- und Bundespolitik, aus Verbänden und Gewerkschaften diskutieren.



Mitdiskutieren werden:

◾ Christine Behle, Stellv. Vorsitzende ver.di

◾ Ralf Damde, EVG

◾ Susanna Karawanskij, Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft Thüringen

◾ Stefan Körzell, DGB- Vorstandsmitglied

◾ Martin Kröber, MdB

◾ Dorothee Martin MdB, verkehrspolitische Sprecherin SPD-Bundestagsfraktion

◾ Detlef Müller MdB, stellvertretender Vorsitzender SPD-Bundestagsfraktion, angefragt

◾ Dr. Jan Schilling, Geschäftsführer ÖPNV im VDV

◾ Ines Verspohl, Abteilungsleiterin Sozialpolitik, VdK

◾ Andreas Wille, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW

Das ausführliche Programm finden Sie hier.

Weitere Informationen zu unserer Veranstaltung finden Sie hier. Auf dieser Konferenz-Seite wird rechtzeitig der Link zum Livestream zur Verfügung gestellt, geplant ist auch eine Beteiligungsmöglichkeit (Chat).

Wir freuen uns auf die Diskussion und über Ihre Anmeldung!