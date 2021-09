Die Nominierten für den DGB-Filmpreis 2021 stehen fest. Um die mit 7000 Euro dotierte Auszeichnung gehen fünf Filme aus Deutschland, Schweiz, Österreich und Großbritannien ins Rennen. Sie widmen sich gesellschaftspolitischen und zeitgeschichtlichen Themen. Die Preisverleihung findet am 10. Oktober 2021 in Emden statt.

Der DGB-Filmpreis wird seit 1998 für gesellschaftlich in besonderer Weise engagierte Spiel- oder Dokumentarfilme vergeben. Sie beschäftigen sich zum Beispiel mit Themen wie Arbeit, Gleichberechtigung, Migration und Integration, Globalisierung oder Umweltschutz.



Der Filmpreis ist mit 7000 Euro dotiert und wird ausgestattet vom DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt und von seinen Mitgliedsgewerkschaften.

Die fünf nominierten Filme:

NeopolFilm/Daniel Dornhoefer/Filmfest Emden

Eine Handvoll Wasser (D 2020) von Jakob Zapf

Das Spielfilm-Debüt "Eine Handvoll Wasser" von Regisseur Jakob Zapf erzählt die Geschichte einer rührenden Freundschaft zwischen dem 85-jährigen, meist schlecht gelaunten Konrad und dem aufgeweckten Flüchtlingsmädchen Thurba.

MissingFilms/Filmfest Emden

Die Saat (D 2021) von Mia Maariel Meyer

Das Drama "Die Saat" von Mia Maariel Meyer handelt von einer durch den Kapitalismus entmenschlichten Welt, in der der Kampf für Gerechtigkeit und Integrität zur Zerreißprobe wird. Dabei geht es um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen und was wir nachfolgenden Generationen mitgeben werden.

Camino Filmverleih/Filmfest Emden

Dear Future Children (D/GB/A 2021) von Franz Böhm

Im Dokumentarfilm "Dear Future Children" gewährt der Regisseur Franz Böhm Einblick in das Leben dreier Frauen aus verschiedenen Ländern mit einem ähnlichen Schicksal: Regierungen, die nicht zu hören wollen, und eine junge Generation, die zurecht wütend ist.

Frenetic/Filmfest Emden

Nachbarn/Neighbours (CH 2021) von Mano Khalil



Im Syrien der 1980er Jahre lebt der sechsjährige Sero. Er heckt Streiche aus und träumt davon Zeichtrickfilme zu sehen. Als er einen neuen Lehrer bekommt, herrschen Strenge und Disziplin im Klassenzimmer, er befiehlt die Verehrung Assads und predigt Hass auf Juden. Das alles verwirrt Sero, denn seine Nachbarn sind eine nette jüdische Familie. Inspiriert von persönlichen Erlebnsissen, spannt Regisseur Mano Khalil seine Erzählung bis in die syrische Tragödie der Gegenwart.

Filmdelights/Filmfest Emden

Who´s afraid of Alice Miller? (CH 2020) von Daniel Howald



Martin wird von seiner Mutter verstoßen und vom Vater geschlagen, er erlebt eine Kindheit ohne Liebe. Seine Geschichte klingt wie ein Fallbeispiel aus dem Buch „Das Drama des begabten Kindes“ der Schweizer Psychoanalytikerin Alice Miller. Nur dass Martin der Sohn der engagierten Kinderrechtlerin ist.

Termine:

DGB-Filmgespräch

Freitag, 8. Oktober 2021, 14.00 bis 16.00 Uhr vhs-Forum, An der Berufsschule 3, Emden

Michael Kleinschmidt vom Institut für Kino und Filmkultur stellt die DGB-Filme im Gespräch mit Filmschaffenden vor. Der Eintritt ist frei. Aufgrund der Corona-Verordnungen sind

jedoch Tickets erforderlich. Diese sind im neuen Festival-Counter (altes C&A Gebäude), Neutorstr. 34, Emden erhältlich.





Sonntag, 10. Oktober 2021, 20.30 Uhr, Johannes a Lasco Bibliothek, Emden

Verleihung des DGB-Filmpreises im Rahmen der Preisverleihungsgala. Karten sind am Festival-Counter erhältlich.

Weitere Informationen zu Tickets und Programm auf der Webseite des 31. Internationalen Filmfestes Emden-Norderney, 6.-13. Oktober 2021

Der Flyer zum DGB-Filmpreis