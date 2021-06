iCal Download Termin: 02.09.2021 bis 03.09.2021 Veranstalter: DGB

Die vermeintliche Bildungsrepublik Deutschland ist ein gespaltenes Land. Die Corona-Pandemie vertieft die sozialen Unwuchten noch weiter. Wie sieht eine soziale Bildungspolitik der Zukunft aus? Was braucht es, um Chancengleichheit zu verwirklichen? Darüber will der DGB am 2. und 3. September 2021 auf seinem digitalen Chancengleichheits-Kongress „Risse in der Bildungsrepublik?!“ diskutieren.

Als GesprächspartnerInnen stehen unter anderem

Aladin El-Mafaalani

Bettina Kohlrausch

Klaus Klemm

Elke Hannack

Maike Finnern

Christine Behle

Karin Prien

Thomas Rauschenbach

Kai Maaz und

Dario Schramm

zur Verfügung.

Das Programm und Details zur Anmeldung folgen in Kürze.