Weltklimakonferenz: Gemeinsam Transformation gerecht gestalten

iCal Download Termin: 06.12.2023, 10:00 bis 11:30

Was heißt Just Transition wirklich und was bedeutet das für die Beschäftigten? Neben einer Bestandsaufnahme des "Just-Transition-Arbeitsprogramms" diskutieren wir u.a. mit DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell auf diesem Side-Event auf der COP 28 die Ergebnisse der disjährigen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und nationale Umsetzungspläne aus verschiedenen Regionen. Die Diskussion wird hier im Livestream übertragen.



Das Schlagwort "Just Transition" wird zunehmend inflationär verwendet. Das Side-Event wird den Fokus auf die ursprüngliche Bedeutung legen und die Perspektive der Beschäftigten beleuchten. Neben einer Bestandsaufnahme des "Just-Transition-Arbeitsprogramms" werden die Ergebnisse der ILO-Konferenz 2023 und nationale Umsetzungspläne aus verschiedenen Regionen diskutiert.

Programm:

10:00 Uhr / 7:00 Uhr MEZ: Begrüßung

Stefan Körzell , Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

Eric Manzi , Stellvertretender Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes (ITUC)

Bert De Wel , Referent für Klimawandel beim Internationalen Gewerkschaftsbund (ITUC)

, Referent für Klimawandel beim Internationalen Gewerkschaftsbund (ITUC) 10:20 Uhr / 7:20 Uhr MEZ: Impuls: "Ergebnisse zu Just Transition Verhandlungen von der International Labour Conference 2023"

Marek Harsdorff, Ökonom beim ILO Green Jobs Programme

Ökonom beim ILO Green Jobs Programme 10:30 Uhr / 7:30 Uhr MEZ: Reaktion auf die Impulse

Ali Zaidi , Assistent des US-Präsidenten und nationaler Klimaberater im Weißen Haus

Dirk Meyer , Abteilungsleiter Multilaterale Entwicklungspolitik; Transformation; Klima im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

Frederik Moch , Abteilungsleiter Struktur-, Industrie- und Dienstleistungspolitik beim DGB-Bundesvorstand

Zoe Lipman , Stellvertretender Direktorin, Industrial Union Council der AFL-CIO

Frederik Moch, Abteilungsleiter Struktur-, Industrie- und Dienstleistungspolitik beim DGB-Bundesvorstand

Diana Junquera, Direktorin, Just Transition Centre ITUC

Moderation: Diana Junquera

Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch

