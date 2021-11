Wie eine gerechte Gestaltung der Transformation ambitionierten Klimaschutz und sozialen Fortschritt zusammenbringen kann

Maßnahmen zum Klimaschutz stellen Beschäftige und Regionen vor große Herausforderungen und treiben den Strukturwandel. Am 3. November diskutiert der DGB im Rahmen der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow darüber, wie zukunftsfähige Just Transition-Strategien aussehen und wie Just Transition-Kriterien in den Langzeitzielen und der internationalen Debatte verankert werden können.



DGB/sdecoret/123rf.com

Mittwoch, 3. November 2021, 16:30-18:00 Uhr (MEZ) / 15:30-17:00 (Ortszeit Glasgow)

Digitale Veranstaltung im Rahmen des Deutschen Pavillons auf der 26. Klimakonferenz, Glasgow

Der Klimadiskurs hat sich verschoben. Es werden keine Debatten mehr geführt, ob Klimaschutz notwendig ist, sondern wie dieser aussehen kann. Maßnahmen zum Klimaschutz stellen Beschäftige und Regionen vor große Herausforderungen und treiben den Strukturwandel. Über dessen Gestaltung machen sich Gewerkschaften, Zivilgesellschaft, Unternehmen und Wissenschaft weltweit Gedanken und bringen sich aktiv in die Veränderungsprozesse ein. Belastbare Strategien bringen Klimaschutz, gute Arbeit und nachhaltigen Wohlstand zusammen. Die Veranstaltung wird diskutieren, wie zukunftsfähige Just Transition-Strategien aussehen und wie Just Transition-Kriterien in den NDCs und der internationalen Debatte verankert werden können.

16:30 Uhr - Begrüßung

Stefan Körzell, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

16:40 Uhr - Konkrete Beispiele und Strategien zur Gestaltung der sozial-ökologischen Transformation

Auf dem Weg in eine klimaneutrale Gesellschaft – Anne-Beth Skrede, Special Advisor at LO Norway

Studie zur Implementierung von Just Transition-Kriterien in den NDCs - Christiane Beuermann, Stellv. Abteilungsleiterin und Co-Leiterin des Forschungsbereichs Internationale Klimapolitik des Wuppertal Instituts

New Green Deal for Workers in the US – AFL-CIO Damon Silvers, Director of Policy and Special Counsel for the AFL-CIO

17:15 Uhr - Podiumsdiskussion: Reaktionen und Lessons Learned – Experiences from different regions of the world

Damon Silvers, Director of Policy and Special Counsel for the AFL-CIO

Christiane Beuermann, Stellv. Abteilungsleiterin und Co-Leiterin des Forschungsbereichs Internationale Klimapolitik des Wuppertal Instituts

Michael Bloss, Mitglied des Europaparlaments

Stefan Körzell, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

Moderation: Frederik Moch, Abteilungsleiter Struktur-, Industrie- und Dienstleistungspolitik beim DGB-Bundesvorstand

Sprachen: Deutsch und Englisch

Ambitious and socially just climate protection through Just Transition

Wednesday, November 3rd, 2021, 3:30 pm-5:00 pm (local time GMT), 4:30 pm-6:00 pm CET

Virtual event as part of the German pavilion at COP 26, Glasgow, UK

The climate debate has shifted. It is not the question anymore whether climate protection is necessary, but rather what it can look like. Climate protection measures pose a great challenge for employees, regions, and civil society and are drivers of structural change. Around the world trade unions, civil society, business and academia discuss how to shape structural change and actively participate in the transformation. What we need are robust strategies to bring climate protection, decent work, and sustainable prosperity together. Therefore, this side event will discuss what Just Transition strategies can look like and how Just Transition criteria can be anchored in the NDCs and the international debate.

3:30 pm - Welcome

Stefan Körzell, Member of the Executive Board of the German Trade Union Confederation (DGB)

3:40 pm - Presentation of 3 Concrete Just Transition Strategies and Concepts

The Road Towards a Carbon Free Society – Anne-Beth Skrede, Special Advisor at LO Norway

Study on how to implement Just Transition in NDCs - Christiane Beuermann, Vice-Director and Co-Head of Research Unit Global Climate Governance of Wuppertal Institut

New Green Deal for Workers in the US – AFL-CIO Damon Silvers, Director of Policy and Special Counsel for the AFL-CIO

4:15 pm - Panel Discussion: Reaction and Lessons Learned – Experiences from different regions of the world

Damon Silvers, Director of Policy and Special Counsel for the AFL-CIO

Christiane Beuermann, Vice-Director and Co-Head of Research Unit Global Climate Governance of Wuppertal Institute

Michael Bloss, Member of the European Parliament

Stefan Körzell, Member of the Executive Board of the German Trade Union Confederation (DGB)

Moderation: Frederik Moch, Director Structural Policy, Industry and Services at DGB

Languages: German and English