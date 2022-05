iCal Download Termin: 09.06.2022, 15:30 bis 16:30 Adresse: Arena Berlin und Festsaal Kreuzberg Weitere Informationen: zur Webseite …

Welche Aufgaben werden in den nächsten fünf Jahren automatisiert sein? KI-basierte Automatisierung ist einer der größten "Game Changer" für Beschäftigte und Organisationen im 21.Jahrhundert. Doch was wird mit den Menschen, also mit jedem von uns, wenn Maschinen immer mehr Tätigkeiten übernehmen? Wie können wir diese Entwicklung nachhaltig gestalten? Diskussion mit DGB-Experte Oliver Suchy bei der re:publica.