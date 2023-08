Herausforderung Long- und Post-COVID

Nach der Hochphase der Corona-Pandemie leiden noch viele der COVID-Erkrankten unter gesundheitlichen Langzeitfolgen, dem Long- und Post-COVID-Syndrom. Wegen mangelnder Forschung und Therapiemöglichkeiten erhalten Betroffene oft nicht die nötige Versorgung. Doch sie dürfen nicht vergessen werden. Daher laden wir zur Diskussion mit Betroffenen und Expert*innen aus Wissenschaft, Politik und Praxis ein.

Die COVID-19-Pandemie hat weltweit zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen geführt. Während zunächst die Bekämpfung der akuten Symptome im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stand, sind nun insbesondere die gesundheitlichen Langzeitfolgen, die als Long- und Post-COVID-Syndrom bekannt sind, in den Fokus von Öffentlichkeit und Fachleuten gerückt. Denn es wird geschätzt, dass bis zu 40% der an COVID Erkrankten betroffen sein könnten. Nichtdestotrotz gibt es immer noch zu wenige Erkenntnisse über die Ursachen und nur begrenzte Therapiemöglichkeiten. Den Betroffenen wird hierdurch Teilhabe an Gesundheit, Arbeit und Gesellschaft erschwert, ja oftmals unmöglich gemacht. Jetzt, da die Hochphase der Pandemie hinter uns liegt, dürfen diejenigen, die noch immer täglich unter den Spätfolgen leiden, nicht vergessen werden.

Wir möchten daher mit Betroffenen sowie Expert*innen aus Wissenschaft, Politik und Praxis gemeinsam diskutieren, was nötig ist, um Patient*innen und Angehörige gut zu unterstützen und volle Teilhabe zu ermöglichen.

Programm:

11:00 Uhr: Anmeldung und Begrüßungskaffee

11:30 Uhr: Begrüßung und Einführung

11:45 Uhr: Fachvortrag 1: Long- und Post-COVID aus Sicht der Wissenschaft – Ursachenforschung und Therapiemöglichkeiten

12:10 Uhr: Fachvortrag 2: Beitrag der Rentenversicherung für Long- und Post-COVID-Erkrankte

12:35 Uhr: Fachvortrag 3: Die Sicht der Betroffenen – Was muss sich ändern, damit Betroffenen wirksam geholfen werden kann?

13:00 Uhr: Moderierte Podiumsdiskussion mit Fragen aus dem Publikum

14:00 Uhr: Zusammenfassung und Ausblick

14:15 Uhr: Mittagessen und Get-together

Anmeldung:

Die Anmeldung zur Veranstaltung ist noch bis Montag, den 28. August 2023 über folgenden Link möglich: https://veranstaltungen.dgb.de/long-und-post-covid-2023

Das Progamm zum Download: